Primeiro-ministro britânico esperançoso ‘invadiu um país uma vez’ – CMIO

Tom Tugendhat, um veterano do Exército de 49 anos que preside o Comitê de Relações Exteriores do Reino Unido, mas nunca ocupou um cargo ministerial, admitiu no domingo que participou de uma invasão ilegal de um estado soberano.

No entanto, ele não se arrependeu ao ser questionado sobre suas ambições de liderança – apesar de uma aparente falta de experiência em gestão política – pela Sky News.

“Ao liderar no domínio das relações exteriores, onde claramente defendi nosso país, defendendo nosso país contra ameaças econômicas chinesas e contra o bullying russo em muitas áreas diferentes”. ele disse a Sophy Ridge da Sky News no domingo

“Bem, eu invadi um país uma vez,” ele brincou quando perguntado sobre o “coisa mais impertinente” ele já havia feito.

“E a realidade é que toda a minha carreira tem sido sobre servir nosso país e liderar operações de combate no Iraque, no Afeganistão.” ele adicionou.













O ex-Royal Marine serviu como oficial de inteligência de língua árabe no Iraque e foi premiado com um MBE após seu serviço no Afeganistão. Ele também criticou ferozmente a retirada militar do país, descrevendo a queda de Cabul como a queda da Grã-Bretanha. “maior desastre de política externa desde Suez”.

Tugendhat anunciou sua tentativa de se tornar o próximo primeiro-ministro da Grã-Bretanha apenas um dia depois de Boris Johnson concordar em renunciar, embora o veterano do Exército já tenha deixado claras suas ambições de liderança em janeiro, quando o primeiro-ministro em apuros enfrentou pela primeira vez a perspectiva de um voto de desconfiança.

“Precisamos de um começo limpo” declarou, acrescentando que “A confiança em nossa política e nosso partido está entrando em colapso.”

Enquanto Boris Johnson inicialmente se recusou a renunciar, ele finalmente anunciou sua saída na quinta-feira, dizendo que permaneceria até que um sucessor fosse escolhido. Ele prometeu não fazer grandes mudanças que possam prejudicar futuros PMs, mas muitos no partido – particularmente aqueles que se demitiram por causa de uma série aparentemente interminável de escândalos – o querem imediatamente. De acordo com o Daily Telegraph do Reino Unido, Johnson está agora pensando em permanecer na Câmara dos Comuns, como fez sua antecessora Theresa May, ou abandonar uma possível candidatura nas próximas eleições.













Além de Tugendhat, pelo menos 10 outros candidatos devem concorrer ao cargo principal, incluindo os ex-chancelers do Tesouro Rishi Sunak e Nadhim Zahawi, a ministra do Comércio Penny Mordaunt e a ministra das Relações Exteriores Liz Truss.

Também concorrem o ministro do escritório, Rehman Chishti, o ex-secretário de saúde, Sajid Javid, o secretário de Transportes Grant Shapps, o procurador-geral, Suella Braverman, o ex-secretário de Relações Exteriores, Jeremy Hunt, e o ex-ministro da igualdade, Kemi Badenoch.

Enquanto isso, o secretário de Defesa Ben Wallace, anteriormente considerado um favorito, anunciou abruptamente sua decisão de não se candidatar após “consideração cuidadosa.” Uma recente pesquisa YouGov das principais escolhas para substituir Johnson colocou Sunak em terceiro lugar, atrás de Wallace e Mordaunt.