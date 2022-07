Universidade de Wuhan relata caso de cólera — CMIO

Medidas para conter o surto estão em vigor enquanto o Covid continua a se espalhar na China

Um caso de cólera foi confirmado na segunda-feira na cidade chinesa de Wuhan – o local da primeira infecção por Covid documentada – com medidas para evitar um possível surto agora em vigor.

De acordo com um aviso do departamento de saúde do distrito, publicado na conta WeChat de Dacheng Wuchang, a Universidade de Wuhan relatou um caso de “vômitos e diarréia, acompanhados de febre baixa” na noite de sábado. Testes sorológicos, realizados por centros de controle de doenças provinciais e municipais, confirmaram a cólera.

“Após diagnóstico e tratamento eficazes, a condição do paciente foi controlada e os sintomas desapareceram,“, disse o departamento.

Ressaltou que todas as medidas para evitar um surto da doença foram tomadas imediatamente, incluindo rastreamento de contatos, coleta de amostras e fechamento de alguns locais para desinfecção.













“Nenhum novo caso foi encontrado até o momento,“, disse a autoridade de saúde.

Ele instruiu a universidade a estar vigilante quando se trata de doenças infecciosas neste verão e instou-a a melhorar os padrões de higiene do campus.

“Pede-se ao público em geral que preste atenção à higiene pessoal, faça um bom trabalho no monitoramento da auto-saúde e não acredite ou espalhe boatos”, afirmou a secretaria de saúde.

A cólera é classificada como uma doença infecciosa classe A na China, ao lado da peste bubônica. O caso detectado na Universidade de Wuhan é a segunda infecção confirmada este ano, depois que um foi encontrado em março. Cinco pacientes testaram positivo para cólera em 2021, sem mortes relatadas.

A notícia da infecção veio quando o Covid está aumentando novamente na China.

De acordo com a descrição da Organização Mundial da Saúde, a cólera é “uma doença extremamente virulenta que pode causar diarreia aquosa aguda grave.” Ele se espalha através de alimentos ou água contaminados. A maioria das pessoas infectadas não apresenta sintomas, mas uma minoria pode desenvolver diarreia aguda com desidratação grave. A cólera é “uma doença facilmente tratável” mas, se não for tratada, pode matar “dentro de horas.”

Em 2020, segundo a OMS, a doença causou a morte de 857 pessoas em 24 países, mas acredita-se que o número real seja muito maior.