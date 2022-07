Oposição critica suposto ‘acordo secreto’ de Macron com Uber – CMIO

A oposição francesa criticou o presidente Emmanuel Macron por um “acordo secreto” com a Uber após um vazamento em massa de arquivos confidenciais revelando os esforços da gigante dos transportes para pressionar políticos de alto nível.

De acordo com uma reportagem do Le Monde publicada no domingo, entre 2014 e 2016 a Uber fez uma “acordo secreto” com Macron, que era o ministro da Economia na época. A possível colaboração entre Macron e Uber supostamente pretendia aumentar a posição da empresa na França, diluindo as leis trabalhistas rigorosas.

A Uber supostamente encontrou um parceiro disposto em Macron, permitindo que os dois lados chegassem a um acordo que “garantir que a França trabalhe para a Uber para que a Uber possa trabalhar na e para a França”.

As revelações atraíram a ira de uma série de figuras da oposição francesa, com Mathilde Panot, líder parlamentar do partido de esquerda France Unbowed, descrevendo os supostos negócios como o “pilhagem do país”.

“Conselheiro e ministro da [former French President] François Hollande e lobista de uma multinacional norte-americana com o objetivo de desregulamentar permanentemente a legislação trabalhista”, ela twittou “E tudo isso em desrespeito às decisões judiciais.”

🚨 Macron ou le pillage du pays.Conseiller et ministre de François Hollande et lobbyiste pour multinacional états-unienne visant à déréguler duration le droit du travail.Et ce même, en faisant fi des décisions de justice.#UberFileshttps://t.co/82Eo3HYiH3 — Mathilde Panot (@MathildePanot) 10 de julho de 2022

Fabien Roussel, Secretário Nacional do Partido Comunista Francês, denunciou os vazamentos como “maldito”, e “contra todas as nossas regras, todas as nossas conquistas sociais e contra os direitos dos trabalhadores.”

Révélations accablantes sur le rôle actif joué por Emmanuel Macron, nosso ministro, para facilitar o desenvolvimento do Uber na França. Contre toutes nos règles, tous nos acquis sociaux et contre les droits des travailleurs.https://t.co/yiEaAOtWgZ — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) 10 de julho de 2022

A direita francesa alegou “A carreira de Emmanuel Macron é marcada por um clichê, um fio condutor: servir a interesses privados, muitas vezes estrangeiros, colocando-os à frente dos nacionais.” twittou Jordan Bardella, presidente interino do partido de direita Rally Nacional.

C’était de notoriété publique, les #UberFiles le démontrent une fois de plus. Malgré le « en même temps » permanente, le parcours d’Emmanuel Macron a une cohérence, un fil rouge : servir des intérêts privés, souvent étrangers, avant les intérêts nationalaux.https://t.co/DdmOPGACo6 — Jordan Bardella (@J_Bardella) 10 de julho de 2022

Ao mesmo tempo, o gabinete do presidente tentou mitigar as consequências, dizendo à agência de notícias AFP que, como ministro da Economia, Macron “naturalmente” teve contatos com “muitas empresas envolvidas na profunda mudança nos serviços” este “deve ser facilitado desvendando certos bloqueios administrativos ou regulatórios”.

De acordo com os documentos vazados, no entanto, Macron não apenas deu ouvidos simpáticos ao Uber, ele até sugeriu que a empresa deveria entregar “pronto” emendas aos deputados com os quais mantinha boas relações, sendo o interlocutor da empresa caso suas instalações fossem invadidas pelas autoridades francesas.