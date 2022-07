A maior cidade de cassinos do mundo fechada — CMIO

Medidas restritivas foram reimpostas em Macau, na China, após um novo surto de Covid

A região administrativa especial chinesa de Macau, conhecida como a maior cidade de cassinos do mundo, foi fechada pela primeira vez em mais de dois anos após um novo surto de Covid.

De acordo com o comunicado da prefeitura de 9 de julho, as operações da “todas as indústrias e empresas comerciais e locais em Macau” permanecerá suspenso de segunda-feira até 18 de julho, exceto aqueles “considerados essenciais para a comunidade e para o dia-a-dia dos membros do público.”

Patrulhas policiais foram mobilizadas para garantir o cumprimento público das novas medidas.

Enquanto as autoridades estão a permitir que os restaurantes continuem a funcionar, mais de 30 dos casinos de Macau fecharam as suas portas pela primeira vez desde fevereiro de 2020, quando estiveram encerrados durante 15 dias. As medidas antiepidêmicas resultaram na queda das ações de jogos na segunda-feira.













A indústria do jogo é a força vital da economia de Macau, com mais de 80% das receitas do governo provenientes dela. A maioria dos moradores da cidade são empregados direta ou indiretamente pela indústria. Em 2018, a receita do jogo de Macau foi de US$ 37 bilhões.

Desde 18 de junho, Macau registou um total de 1.526 casos, segundo o Centro de Coordenação e Resposta ao Novo Coronavírus.

Zhang Yongchun, secretário de administração e justiça de Macau, deixou claro que o confinamento pode ser prolongado e as medidas epidemiológicas reforçadas, dependendo da situação.

Com uma população de 681.700 habitantes e uma área de 32,9 quilómetros quadrados, Macau é considerada a região mais densamente povoada do mundo.

O Covid tem aumentado na China recentemente, apesar da rígida política de tolerância zero do país.