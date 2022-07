Tática dos EUA de manter influência no mar do Sul da China pioraria disputas na região, diz jornal

“A participação da Guarda Costeira dos EUA na região tornará definitivamente a questão do mar do Sul da China mais complicada e até mesmo aumentará as tensões na região”, disse um especialista em direito internacional de Pequim ao jornal South China Morning Post na condição de anonimato, notando que as forças da milícia marítima chinesa têm uma vantagem geopolítica sobre as contrapartes dos EUA.