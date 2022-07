Vazamento de documento revela atividades secretas do Uber – mídia – CMIO

A gigante dos táxis fez “acordos” secretos e enganou a polícia em vários países, mostram documentos obtidos pelo The Guardian

O Uber procurou fazer acordos secretos com governos e tentou frustrar investigações policiais em vários países, documentos vazados do show gigante de táxis. Suas atividades, descobertas pelo The Guardian, supostamente ocorreram quando a empresa foi acusada de evasão fiscal e de roubar motoristas de seus meios de subsistência.

Um cache de mais de 124.000 e-mails, mensagens de texto, apresentações da empresa e outros documentos internos de 2013 e 2017 foi obtido pelo The Guardian e compartilhado com cerca de 40 meios de comunicação. Os relatórios sobre o que foi apelidado de ‘Arquivos Uber’ foram publicados pela primeira vez no domingo.

Os documentos revelam que os executivos da Uber se reuniram mais de 100 vezes com autoridades de 17 países, incluindo o então vice-presidente dos EUA Joe Biden, o então primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o então primeiro-ministro irlandês Enda Kenny e o então presidente da Estônia Toomas Hendrik Ilves. Os esforços de lobby também incluíram 12 reuniões previamente não divulgadas com representantes da Comissão Europeia.

Os lobistas do Uber também se encontraram com o presidente francês Emmanuel Macron em pelo menos quatro ocasiões em que ele era ministro da Economia, entre 2014 e 2016. Mensagens de texto vazadas entre a empresa e Macron sugerem que o futuro presidente negociou um segredo “acordo” com a Uber na França. As relações próximas entre Uber e Macron supostamente ajudaram a empresa a se recuperar de protestos violentos de motoristas de táxi em Marselha em 2015.

Os documentos também mostram que a Uber teria usado “o interruptor de matar” para bloquear remotamente a polícia de acessar seus sistemas durante batidas em escritórios na França, Bélgica, Holanda, Romênia, Hungria e Índia.













“Por favor, mate o acesso agora,” O advogado da empresa, Zac de Kievit, escreveu em um e-mail durante uma batida no escritório da Uber em Paris em 2014, segundo relatos.

A comunicação interna também sugere que o Uber via ataques a seus motoristas de taxistas descontentes como uma oportunidade de promover sua causa. Em 2016, o cofundador da Uber, Travis Kalanick, propôs realizar contramanifestações pró-Uber após a violência contra seus motoristas em Paris.

“Vamos olhar para a desobediência civil efetiva e, ao mesmo tempo, manter as pessoas seguras”, disse. Mark MacGann, o principal lobista do Uber na Europa na época, escreveu.

“Acho que vale a pena” Kalanick, que deixou o cargo de CEO em 2017, respondeu. “Garantia de violência[s] sucesso. E esses caras devem ser resistidos, não?”

Em um comunicado à mídia, a porta-voz do Uber, Jill Hazelbaker, argumentou que a empresa “reformado” sua equipe de liderança e melhorou significativamente as práticas nos últimos anos depois de fazer “erros” no passado.

“Passamos de uma era de confronto para uma de colaboração, demonstrando vontade de vir à mesa e encontrar um terreno comum com ex-oponentes, incluindo sindicatos e empresas de táxi.” disse Hazelbaker.

“Não temos e não vamos dar desculpas para comportamentos passados ​​que claramente não estão alinhados com nossos valores atuais.”

Devon Spurgeon, porta-voz de Kalanick, disse que o ex-CEO “nunca autorizou quaisquer ações ou programas que obstruíssem a justiça em qualquer país”, e “Nunca sugeriu que o Uber deveria tirar vantagem da violência em detrimento da segurança do motorista.”