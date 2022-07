Médico dos EUA propõe clínica flutuante de aborto — CMIO

Um projeto filantrópico poderia ajudar mulheres de “estados restritivos” com acesso a cuidados legais e seguros, explica Meg Autry

Após a histórica reversão de Roe v Wade pela Suprema Corte dos EUA, um ginecologista da Califórnia teve a ideia de uma clínica de aborto flutuante no Golfo do México, que poderia fornecer mulheres de “estados restritivos” com acesso a cuidados legais e seguros.

A proposta vem depois que a Suprema Corte dos EUA revogou a decisão de 1973 em Roe v Wade em 24 de junho e, ao fazê-lo, removeu as proteções federais ao aborto e colocou a responsabilidade de legalizar ou proibir o procedimento em estados individuais. Alabama, Mississippi, Louisiana e Texas rapidamente impuseram proibições ao aborto. A Flórida proibiu o aborto após 15 semanas de gravidez, com poucas exceções.

Em entrevista à Associated Press no domingo, Meg Autry, obstetra e ginecologista que também é professora da Universidade da Califórnia, disse que uma clínica a bordo de um navio em águas federais no Golfo do México seria uma boa opção para as mulheres obter rescisões antecipadas realizadas de forma segura e legal. Ela explicou que, se sua ideia se tornasse realidade, os provedores licenciados a bordo de um barco ofereceriam abortos cirúrgicos no primeiro trimestre, contracepção e outros cuidados.













Logisticamente, pode ser mais fácil para alguns pacientes embarcar em um navio do que viajar para um estado onde o aborto é permitido, afirmou Autry.

“Trata-se de um acesso mais próximo e rápido para algumas pessoas, principalmente para os trabalhadores que moram no extremo sul desses estados,” ela disse.

Os advogados de Autry, que esperam várias contestações legais dos estados, ainda estão trabalhando em alguns detalhes importantes do projeto, como o posicionamento exato da embarcação proposta e as formas de chegar até ela.

A ideia ainda está em fase de captação de recursos, explicou o médico. A organização sem fins lucrativos criada para este fim é chamada de ‘PRROWESS’ – abreviação de ‘Proteção dos Direitos Reprodutivos das Mulheres Ameaçadas pelos Estatutos do Estado’.

Em entrevista à NBC News na semana passada, Autry deixou claro que o projeto é filantrópico e, portanto, “a maioria das pessoas pagará pouco ou nada pelos serviços,”, ela enfatizou.

Ela acrescentou que, na situação atual, a reflexão e a criatividade são primordiais “para ajudar as pessoas em estados restritivos a obter os cuidados de saúde que merecem.”

“Houve um ataque aos direitos reprodutivos em nosso país e eu sou um defensor ao longo da vida pela saúde reprodutiva e escolha,“, explicou o médico.

A decisão da Suprema Corte de devolver a questão do aborto aos estados foi denunciada por muitos defensores dos direitos das mulheres e pelo presidente dos EUA, Joe Biden, que criticou a medida, dizendo que era uma “dia triste para a corte e para o país”.