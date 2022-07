China exorta países da Ásia a não virarem 'peças de xadrez' de grandes potências

“Devemos isolar esta região dos cálculos geopolíticos […] de ser usada como peças de xadrez da grande rivalidade de poder e da coerção. O futuro da nossa região deveria estar em nossas próprias mãos “, falou ele em discurso à Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, na sigla em inglês) em Jacarta, Indonésia, citado na segunda-feira (11) pela agência britânica Reuters.

Yi também descreveu como “franco” o encontro de cinco horas que teve com Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, tendo apontado a ele que os dois lados devem discutir a criação de regras de interações positivas e apoiar o regionalismo na Ásia-Pacífico .

Sobre Taiwan, Wang sublinhou que “os dois lados do estreito [de Taiwan] desfrutarão de desenvolvimento pacífico”, mas que “quando o princípio de Uma Só China for desafiado arbitrariamente ou até sabotado, haverá nuvens negras ou até tempestades ferozes no estreito”.