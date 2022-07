Embaixador russo: critérios da Rússia para uso de armas nucleares não se aplicam na Ucrânia

A resposta do diplomata à questão sobre a possibilidade de aplicação de armas nucelares por Moscou, caso a Ucrânia tente retomar os territórios perdidos após o início da operação russa, foi publicada no site da missão diplomática russa.

O erro da Dinamarca, ressalta Barbin, são as ilusões sobre a possibilidade de uma vitória militar ucraniana e as “entregas de armas, bem como o encorajamento de Kiev para continuar os combates em vez de apelos para restabelecer a paz à mesa de negociações”.

Conforme as Bases da Política Estatal da Rússia no Campo da Dissuasão Nuclear, aprovadas em junho de 2020, a Rússia se reserva o direito de aplicar armamento nuclear em resposta ao uso contra ela de armas nucleares ou outro armamento de destruição em massa, bem como em caso de agressão contra a Rússia com uso de armas convencionais colocando em perigo a própria existência do Estado.