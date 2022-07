Pequim alerta para nações do Sudeste Asiático se tornarem ‘peças de xadrez’ – CMIO

Países da região não devem ser usados ​​em “rivalidade de grandes potências”, diz ministro das Relações Exteriores da China

Os países do Sudeste Asiático devem evitar se tornar peões das “grandes potências” e não devem se antagonizar, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.

“Devemos isolar esta região dos cálculos geopolíticos… de ser usada como peças de xadrez, da rivalidade das grandes potências e da coerção”, Wang disse em Jacarta, na Indonésia, na segunda-feira, conforme citado pela Reuters.

Wang fez seus comentários enquanto participava de uma reunião da ASEAN, um bloco econômico e político regional de dez membros das nações do Sudeste Asiático. “O futuro da nossa região deve estar em nossas próprias mãos” ele disse.

O ministro disse que os países devem “respeitar os direitos e interesses legítimos de cada um na Ásia-Pacífico em vez de tentar antagonizar ou conter o outro lado”.

Em março, Wang acusou os EUA de tentar estabelecer “uma versão da OTAN” no Indo-Pacífico para alimentar as tensões na região. “A Ásia-Pacífico é uma terra promissora para cooperação e desenvolvimento, não um tabuleiro de xadrez para disputa geopolítica” ele disse.













Mais tarde, a Casa Branca negou que quisesse estabelecer “uma versão asiática da OTAN”.

A declaração de segunda-feira do principal diplomata chinês veio depois que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, instou a ASEAN a pressionar Mianmar, um dos membros do bloco, onde os militares tomaram o poder em um golpe no ano passado.

“Acho que todos os países da ASEAN precisam responsabilizar o regime… Blinken disse a repórteres no domingo, referindo-se a Mianmar por seu nome mais antigo.

Wang se encontrou com Blinken na Indonésia no sábado. O diplomata chinês pediu a Washington que abandone “mentalidade da Guerra Fria” e “pare de difamar e atacar o sistema político da China e as políticas domésticas e externas” de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China.