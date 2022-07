Ocidente liderado pelos EUA é responsável pela crise no Sri Lanka, diz mídia chinesa

“Apenas em poucos anos o Sri Lanka passou de um país com médios a altos rendimentos no sul da Ásia para onde se encontra hoje em dia, o que, sem dúvida, é o resultado de uma combinação de fatores internos e externos. Os dois fatores externos principais são a pandemia da COVID-19, que prejudicou de forma severa a indústria turística, a base da econômica cingalesa, e o segundo é o aumento dos preços da energia e alimentação provocado pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Quanto aos fatores internos, as políticas agrícola e econômica relativamente radicais, conduzidas no Sri Lanka ao longo dos últimos anos, dificultam a resiliência do país aos fatores externos”, explica o artigo do Global Times.