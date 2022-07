A cepa mutante Omicron detectada pela primeira vez na Índia dispara alarmes — CMIO

A cepa altamente mutada BA.2.75 está surgindo em vários países, alerta a OMS

À medida que a Índia enfrenta um aumento nos casos de Covid-19, uma nova subvariante do Omicron apelidada de BA.2.75 foi identificada em todo o país, bem como em cerca de dez outras nações, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) na semana passada. A presença da última cepa mutante foi relatada em dez estados indianos no total, variando de Tamil Nadu, no sul, a Uttar Pradesh, no norte, confirmou o cientista-chefe do organismo global de saúde Soumya Swaminathan, em entrevista ao Times of India em Domingo.

Fora do país, a subvariante foi detectada em aproximadamente dez nações, ela twittou. Conforme relatado pela Associated Press, estes incluem Austrália, Alemanha, Reino Unido, Canadá e EUA, onde um terceiro caso foi identificado na semana passada.

BA.2.75 poderia potencialmente superar outras subvariantes de coronavírus altamente transmissíveis – incluindo BA.4 e BA.5, que no final de junho se tornaram dominantes nos EUA, Reino Unido, Alemanha e França, conforme confirmado pelas autoridades de saúde desses países.













Em uma reunião para discutir a nova cepa na sexta-feira passada, cientistas do SARS-CoV-2 Genomics Consortium (INSACOG) da Índia disseram que dados iniciais sugeriam que o BA.2.75 poderia ser menos grave, com a maioria das pessoas infectadas com ele sendo assintomática ou com sintomas leves. sintomas. No entanto, serão necessários mais estudos para confirmar se a cepa é realmente menos grave – e se está liderando o atual surto de Covid que a Índia está enfrentando, dizem os especialistas.

Todos os países devem ficar atentos ao BA.2.75, pois ainda não há amostras suficientes globalmente para analisar sua gravidade, disse Swaminathan em sua entrevista. O alto potencial de transmissibilidade da subvariante vem das mutações de sua proteína spike, acrescentou o funcionário. Ela passou a detalhar, “Sendo esta a parte chave do vírus que se liga ao receptor humano, precisamos ficar atentos ao seu comportamento. Mas ainda é muito cedo para dizer se a subvariante tem propriedades de invasão imunológica adicional ou é clinicamente mais grave”.

De acordo com o Dr. Ulrich Elling, líder do grupo do Instituto de Biotecnologia Molecular da Academia de Ciências da Áustria, a proteína spike BA.2.75 tem oito novas mutações em comparação com a subvariante BA.2 mais antiga (versus três novas mutações para BA.5). Embora seja de fato muito cedo para dizer se o BA.2.75 realmente substituirá outras subvariantes, o fato de que está crescendo muito rápido na Índia – apesar dos níveis mais baixos de vigilância viral – sugere que ainda pode ser perigoso, disse o pesquisador no Twitter.