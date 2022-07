População global atingirá 8 bilhões este ano – ONU — CMIO

Secretário-Geral da ONU elogiou o progresso da humanidade, mas lembrou que ainda está ‘em perigo’

A população mundial deve atingir a marca de oito bilhões em meados de novembro deste ano, com a Índia projetada para superar a China no próximo ano como o país mais populoso, disse a ONU.

Um relatório da ONU divulgado na segunda-feira prevê que a população global pode aumentar para cerca de 8,5 bilhões em 2030, para 9,7 bilhões em 2050 e para 10,4 bilhões em 2100.

Segundo a ONU, a população mundial está aumentando em parte devido ao declínio da mortalidade, com a expectativa de vida global chegando a 72,8 anos em 2019, quase nove anos a mais do que em 1990. Ao mesmo tempo, a organização disse que o ritmo do crescimento está a abrandar gradualmente.

O relatório – intitulado ‘Perspectivas da População Mundial 2022’ – também projeta que a população aumentará de forma desigual em todo o mundo, com apenas oito países em desenvolvimento representando mais da metade do crescimento previsto. Os países em questão são a República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia.













A data da publicação coincidiu com o Dia Mundial da População. Em sua mensagem na ocasião, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, elogiou as conquistas da humanidade. Ao mesmo tempo, ele observou que o marco de oito bilhões “é um lembrete de nossa responsabilidade compartilhada de cuidar do nosso planeta”, acrescentando que a pandemia de Covid-19, a crise climática, as guerras e os desastres humanitários mostraram que o mundo está “em perigo.”

Guterres disse que o mundo ainda é atormentado por uma vasta desigualdade de gênero e ataques aos direitos das mulheres.

“Atingir uma população global de oito bilhões é um marco numérico, mas nosso foco deve estar sempre nas pessoas.” ele reiterou.