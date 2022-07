Relatório expõe ‘desumanização’ da polícia na Europa — CMIO

Uma “cultura de extremismo” nas fileiras da aplicação da lei está se aprofundando tanto no Reino Unido quanto na Europa continental, afirma um think tank

As forças policiais na Grã-Bretanha e na Europa continental desenvolveram um “cultura do extremismo” que agora está se aprofundando, o instituto de pesquisa do Instituto de Relações Raciais (IRR) com sede no Reino Unido afirmou em um novo relatório. Segundo o estudo, “desumanização” e um “senso de superioridade” são fatores que agravam ainda mais a situação.

Em uma pesquisa intitulada “Racismo, Radicalização e a ‘linha azul fina’ da Europa”, publicada na edição de julho da revista Race & Class, a chefe do IRR, Liz Fekete, argumenta que o racismo “se arrastou no policiamento.”

Oficiais”sensação de impunidade” combinado com o suposto “papel especial e status na sociedade” leva, em alguns casos, a “conluio e colaboração com grupos militarizados de extrema direita,” ela afirmou.

“Surpreendentemente, em vários países, como França, Bélgica, Alemanha e Hungria, os candidatos a prefeitos e parlamentares de extrema direita foram ex-funcionários de alto escalão,” ela alegou.

De acordo com o relatório, enquanto os casos de abuso de poder por parte da polícia estão aumentando, as tentativas de chamar os policiais para prestar contas enfrentam “uma resposta particularmente agressiva,” especialmente naqueles países “onde o apoio à polícia e aos militares é visto como um dever patriótico”, como a França.

Fekete traçou um paralelo com os EUA, onde o movimento antirracismo Black Lives Matter, desencadeado pelo assassinato de George Floyd por um policial, foi recebido por um contramovimento Blue Lives Matter, que insistia que os ataques às autoridades deveriam ser tratados como um crime de ódio. Em sua pesquisa, Fekete observa que há uma tendência semelhante de “reformulando… a polícia como vítimas” na Europa.













Ela argumenta que mesmo na Holanda, que é conhecida por “um modelo liberal, orientado para a comunidade” de policiamento, os sindicatos de aplicação da lei “estão respondendo agressivamente às críticas, particularmente às tentativas de conter a discriminação racial por meio da introdução de medidas de monitoramento”.

“Estamos testemunhando uma reação ideológica de políticos, líderes policiais, sindicatos policiais e órgãos relacionados que estão intervindo agressivamente no espaço público para defender o uso de armas letais, técnicas de contenção perigosas e discriminação racial nas ruas,” ela alegou.

o “preconceitos sistemáticos” – racismo, um “mentalidade desumanizante,” e “Senso geral de impunidade e direito” – revelam-se de forma particularmente vívida nos grupos privados de WhatsApp dos policiais e nos quadros de mensagens do Facebook, que, como afirma Fekete, “tornar a leitura desconfortável.”

“A crise atual do policiamento é sintomática da crise mais ampla da democracia,”, disse ela, comentando sobre a investigação.

O relatório segue uma série de escândalos no Reino Unido sobre o comportamento da polícia. Em fevereiro, o Escritório Independente de Conduta Policial (IOPC) disse à Scotland Yard que tomasse medidas imediatas para erradicar o racismo, combater o bullying e treinar policiais no “uso adequado das redes sociais.” O relatório de 15 páginas do IOPC expôs “racismo, misoginia, assédio e troca de mensagens ofensivas nas redes sociais” dentro das fileiras da Polícia Metropolitana.