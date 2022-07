Biden pede ao Senado que ratifique as propostas da Suécia e da Finlândia à OTAN — CMIO

Os países nórdicos cumprem todos os requisitos e “serão contribuintes líquidos da Aliança”, diz o presidente dos EUA

O presidente dos EUA, Joe Biden, apresentou os protocolos sobre a ascensão da Suécia e da Finlândia à OTAN ao Senado na segunda-feira, pedindo aos legisladores que agilizem o processo de ratificação.

Em mensagem escrita ao Senado, o presidente disse que os dois países nórdicos cumprem todos os requisitos para ingressar na aliança. Suécia e Finlândia “serão contribuintes líquidos para a Aliança, tanto em capacidades quanto em recursos, e compartilham valores extremamente importantes com os Estados Unidos”, argumentou, acrescentando que sua adesão ajudará a promover as prioridades de Washington dentro da OTAN.

Biden pediu aos senadores que ratificassem as propostas de adesão da Suécia e da Finlândia o mais rápido possível. “Solicito ao Senado que continue a trabalhar com a minha Administração para o avanço de uma Europa forte e livre, prestando o seu pronto aconselhamento e consentindo na ratificação dos Protocolos,” ele escreveu. “Incentivamos todos os Aliados a agir com celeridade também em seus próprios processos de ratificação, dadas as atuais considerações globais.”













Em meados de maio, a Suécia e a Finlândia solicitaram formalmente a adesão à OTAN em meio ao conflito na Ucrânia, rompendo assim com as tradições de neutralidade de décadas. Embora a maioria dos membros tenha recebido as propostas, elas foram impedidas pela Turquia, com o presidente Recep Tayyip Erdogan acusando a Suécia e a Finlândia de promover o terrorismo e apoiar militantes curdos.

Ancara posteriormente retirou suas objeções depois que a Suécia e a Finlândia prometeram responder aos pedidos de extradição da Turquia, remover os controles de exportação e encerrar o apoio a grupos que Ancara considera terroristas.

No início de julho, os membros da OTAN assinaram os protocolos de ascensão, que devem ser ratificados por legisladores de todas as nações que fazem parte da aliança.