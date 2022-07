Inflação turca a caminho de ganhar o primeiro prêmio indesejado – Fitch — CMIO

A agência de classificação internacional Fitch reduziu o rating da dívida da Turquia de B+ para B, citando políticas governamentais que supostamente contribuíram para “inflação em espiral” e desencorajar a entrada de capitais.

A agência também prevê inflação anual média de 71,4% em 2022, a mais alta de qualquer país avaliado pela Fitch, acrescentando que sua trajetória permanece altamente incerta.

A agência espera que a inflação média desacelere para 57% em 2023 em meio a políticas excessivamente acomodatícias até as eleições parlamentares e presidenciais marcadas para junho de 2023.

“Guiado por considerações políticas, o banco central manteve sua taxa básica de juros em 14% desde dezembro de 2021, apesar do rápido aumento da inflação, do impacto da guerra na Ucrânia nos mercados de commodities e do aperto da política monetária na maioria das economias avançadas”. Fitch disse na sexta-feira.

O Banco Central da Turquia manteve sua taxa básica de juros inalterada este ano, mesmo com a inflação anual subindo para 78,6% em junho. Como consequência, o país tem o menor rendimento real do mundo, com menos 64,6%.

A moeda nacional da Turquia, a lira, perdeu 44% de seu valor em relação ao dólar americano em 2022, principalmente devido a uma série de cortes nas taxas do regulador. A queda é de mais 23% até agora este ano.

