Comandos britânicos podem ter cometido crimes de guerra – BBC – CMIO

Um esquadrão SAS possivelmente matou até 54 pessoas ilegalmente em uma turnê de seis meses no Afeganistão, a emissora alegou

A BBC encontrou evidências de assassinatos supostamente cometidos pelo Serviço Aéreo Especial Britânico (SAS) no Afeganistão no início de 2010, um novo documentário da Panorama detalha. Um padrão parece ter surgido de assassinatos ilegais de afegãos por um esquadrão de comandos do SAS durante ataques noturnos, com até 54 vítimas em um período de apenas seis meses.

As alegações, que podem se transformar em acusações de crimes de guerra, foram negadas furiosamente pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, que disse que as alegações de conduta ilegal por comandos já haviam sido devidamente investigadas.

“Nenhuma das investigações encontrou provas suficientes para processar. Insinuar o contrário é irresponsável, incorreto e coloca em risco nosso bravo pessoal das Forças Armadas, tanto em campo quanto em reputação”, disse. disse o ministério.

No entanto, a BBC afirmou que os investigadores da Polícia Militar Real (RMP) foram impedidos pela liderança militar. O então chefe das Forças Especiais do Reino Unido, general Sir Mark Carleton-Smith, não compartilhou com a investigação evidências de má conduta que ele tinha em sua posse, disse a emissora.













O novo documentário atualiza uma investigação anterior da BBC sobre os ataques noturnos do SAS no Afeganistão. Uma fonte anônima havia compartilhado com a agência centenas de relatórios militares contemporâneos, incluindo contas operacionais que o esquadrão havia arquivado após as missões.

Depois de comparar detalhes das missões com um diário militar dos EUA, a BBC conseguiu identificar alguns dos locais das incursões e foi ao Afeganistão conversar com testemunhas e coletar evidências forenses, como imagens de buracos de bala nas paredes.

Em vários casos, o que foi descoberto durante essas viagens contradiz o que a equipe do SAS havia relatado sobre matar combatentes inimigos em tiroteios ou reagir com força letal a detidos que puxavam repentinamente armas escondidas durante uma busca. O que a BBC encontrou no terreno em três locais aponta para execuções realizadas à queima-roupa, disseram especialistas à emissora.

O esquadrão em questão foi enviado para a província de Helmand em novembro de 2010 para uma viagem de seis meses. Os documentos examinados pela BBC revelaram um padrão de assassinatos suspeitos justificados pelo que foi alegado ser a descoberta de armas no local.













Essas armas, incluindo rifles de assalto AK-47 e granadas, podem ter sido plantadas pelas tropas britânicas como base para matar pessoas que, na realidade, não representavam ameaça, sugeriu a BBC. O esquadrão supostamente “estava tentando alcançar uma contagem de corpos maior do que a que havia substituído”. O número total de mortos durante a turnê estava na casa dos três dígitos, segundo o relatório.

Os relatórios pós-invasão que a equipe redigiu despertaram certa suspeita entre os policiais da época, que disseram que eram “bastante incrível” e se referiu às missões como o “último massacre” pelo esquadrão. Um oficial de alto escalão das Forças Especiais no Afeganistão alertou em um memorando secreto que poderia haver um “política deliberada” de assassinatos extrajudiciais de homens em idade de lutar, revelou a BBC.

Uma rara revisão interna foi ordenada, mas o oficial investigador das Forças Especiais “parecia aceitar a versão SAS dos eventos pelo valor nominal”, dizia o documentário. As provas foram classificadas e não compartilhadas com a polícia militar, que em 2013 conduziu uma investigação de assassinato separada relacionada a uma das batidas.

Em 2014, o RMP lançou a Operação Northmoor para investigar mais de 600 supostos crimes cometidos por forças britânicas no Afeganistão. Alguns dos assassinatos do esquadrão SAS estavam na lista, disse a BBC. Acrescentou que os investigadores da RMP disseram que os militares britânicos obstruíram seus esforços para coletar evidências.