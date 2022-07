Irã espera Putin na próxima semana

O presidente russo, Vladimir Putin, deve visitar o Irã na próxima semana, segundo a agência. Mais com referência ao presidente da comissão econômica do parlamento iraniano.

“O presidente russo, Vladimir Putin, viajará para o Irã na próxima semana”, disse a agência no Twitter.

No final de junho, Putin se encontrou pessoalmente com o Presidente da República, Ibrahim Raisi, durante a Cúpula do Cáspio em Ashgabat.