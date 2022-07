EUA pedem à Índia e ao Japão que apoiem plano para limitar preço do petróleo russo

Ao contrário do que o Ocidente almejava, a Índia aumentou significativamente as, comprando mais energia nesses meses do que no ano passado. Dados do mercado financeiro sugerem que Nova Deli, o segundo maior importador de petróleo do mundo , comprou um quinto de seus suprimentos totais de Moscou em junho, um recorde histórico. Em maio, a Rússia ultrapassou a Arábia Saudita para se tornar o