ONU exige fim do vício em combustíveis fósseis — CMIO

As Nações Unidas exigiram o fim da dependência global de combustíveis fósseis, exigindo um maior uso de energia renovável.

Os atuais compromissos climáticos nacionais são um “suicídio coletivo” e acabar com o vício global em combustíveis fósseis é a principal prioridade, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, na quinta-feira. Ele também pediu uma “revolução das energias renováveis”, de acordo com um comunicado de imprensa no site da ONU.

“Isso significa que não há novas usinas de carvão ou expansão na exploração de petróleo e gás”, explicou o chefe da ONU.

Os comentários vêm no momento em que o mundo enfrenta uma crise energética cada vez pior, causada em parte pelas sanções ocidentais contra a Rússia, um importante fornecedor de energia.













No início desta semana, a Polônia disse que o combate às mudanças climáticas deveria ficar em segundo plano em relação ao objetivo imediato de combater Moscou, e sugeriu que a UE deveria relaxar significativamente suas regras de emissões de gases de efeito estufa.

No mês passado, Alemanha, Áustria e Holanda anunciaram que estavam voltando à energia gerada a carvão para sobreviver ao próximo inverno, em meio ao fornecimento reduzido de petróleo e gás da Rússia.

As principais economias também estão lutando para conseguir mais petróleo, depois que sanções internacionais foram impostas ao petróleo russo. O grupo OPEP+ de países exportadores de petróleo decidiu expandir a produção de petróleo em julho e agosto para aliviar a oferta apertada. Os EUA e a UE também estão considerando suspender as sanções ao Irã e à Venezuela para permitir que seu petróleo flua para os mercados.

