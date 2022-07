Rússia se torna o 2º maior fornecedor de gás da Espanha

As relações entre Espanha e Argélia chegaram ao ponto mais baixo dos últimos anos em razão de uma disputa pelo Saara Ocidental. Com isso, ano posto de segundo fornecedor de gás à Espanha.

Enquanto isso, as entregas da Argélia caíram para 7.763 GWh (de 9.094 GWh em maio) , cerca de metade de junho de 2021, e agora representam 22% da demanda . Os Estados Unidos continuam sendo o maior fornecedor, com 30% de participação .

Relações entre Argélia e Marrocos

Para Argel, a “crise sem precedentes” entre os dois países é culpa das recentes declarações do ministro , sobretudo após sua viagem para Bruxelas para pedir apoio europeu em função da suspensão do tratado de amizade bilateral.

No último ano, as animosidades entre a Argélia e o Marrocos têm se intensificado devido a seus desentendimentos sobre o Saara Ocidental. No fim de agosto de 2021, a Argélia cortou relações diplomáticas com o Marrocos, acusando o país vizinho de “ações hostis”.