DONETSK, 12 de julho – RIA Novosti. As tropas ucranianas dispararam 15 foguetes não guiados de calibre 80 mm em Novobakhmutovka, na República Democrática do Congo, sem o uso da aviação, informou o escritório de representação da República Popular de Donetsk no Centro Conjunto de Controle e Coordenação do Cessar-fogo (JCCC).

“O bombardeio foi registrado do lado do VFU (formações armadas da Ucrânia – ed.) na direção: 10h00 (coincide com o horário de Moscou – ed.) – o assentamento de Keramik – o assentamento de Novobakhmutovka: 15 mísseis de aeronaves não guiadas com um calibre de 80 milímetros foi disparado (sem o uso de aeronaves)” – diz a mensagem do escritório de representação da DPR em seu canal Telegram.