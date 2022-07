Mundo em desenvolvimento enfrentará onda de inadimplência – Bloomberg – CMIO

Países emergentes, incluindo El Salvador, Gana, Egito, Tunísia e Paquistão, serão desafiados com uma cascata histórica de inadimplência, já que uma pilha de um quarto de trilhão de dívidas em dificuldades exerce pressão baixista sobre as economias, informou a Bloomberg.

“Com os países de baixa renda, os riscos da dívida e as crises da dívida não são hipotéticos”, a economista-chefe do Banco Mundial, Carmen Reinhart, disse à agência no sábado. “Já estamos quase lá.”

Nos últimos seis meses, houve uma duplicação no número de mercados emergentes com dívida soberana que são negociadas em níveis altamente estressados, o que significa rendimentos que indicam que os investidores acreditam que o default é uma possibilidade real.













Outra causa de grande preocupação supostamente surge de um potencial “efeito dominó” que geralmente ocorre quando investidores assustados começam a tirar dinheiro de países com problemas econômicos.

Em junho, os traders supostamente retiraram US$ 4 bilhões de títulos e ações de mercados emergentes, marcando um quarto mês consecutivo de saídas.

Prováveis ​​inadimplências podem ser seguidas de instabilidade política. No início deste ano, o Sri Lanka foi a primeira nação a parar de pagar seus detentores de títulos estrangeiros, sobrecarregados por alimentos pesados ​​e custos de combustível que alimentaram protestos e caos político.

“Populações que sofrem com os altos preços dos alimentos e a escassez de suprimentos podem ser um barril de pólvora para a instabilidade política”. Barclays disse, conforme citado pela Bloomberg.

