Índia visa maiores participações em campos petrolíferos russos – mídia – CMIO

Nova Delhi supostamente quer preservar e expandir suas participações no projeto Sakhalin-1

A Corporação de Petróleo e Gás Natural da Índia (ONGC) está empregando mão de obra adicional para desempenhar um papel maior na operação do campo de petróleo Sakhalin-1 após a retirada da ExxonMobil, informou o Times of India na sexta-feira. A empresa tem 20% de participação no projeto de energia, localizado no Extremo Oriente da Rússia.

De acordo com o relatório, o braço de investimentos no exterior da ONGC OVL se ofereceu para enviar mais pessoal com experiência adequada para preencher parcialmente o vazio, depois que a gigante de energia dos EUA ExxonMobil anunciou em março sua intenção de sair das operações de petróleo e gás na Rússia devido a sanções ocidentais.

A ONGC também expressou esperança de que sua participação no projeto russo não seja afetada no caso de uma possível reorganização do Sakhalin-1 por Moscou, assim como aconteceu com o projeto vizinho Sakhalin-2.



“Espero que não nos afete… nossa relação é muito forte e tem sido por muito tempo” A presidente da ONGC, Alka Mittal, disse à Reuters na quinta-feira.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Importações indianas de petróleo russo explodem – mídia

A ONGC também está considerando a compra de participações adicionais nos campos de petróleo e gás russos de empresas ocidentais que planejam deixar o país, informou a mídia anteriormente, indicando que a empresa planejava licitar a participação de 30% da Exxon na Sakhalin-1 e a participação de 27,5% da Shell no Projeto Sakhalin-2.

As principais empresas petrolíferas ocidentais, como BP, Shell e ExxonMobil, anunciaram recentemente sua intenção de encerrar seus empreendimentos de petróleo e gás na Rússia devido a sanções ocidentais.

Enquanto isso, a Índia continuou a aumentar as compras de petróleo russo e a investir no setor de energia do país.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT