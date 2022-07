Musk se opôs à participação de Trump nas eleições presidenciais

empresário americano Elon Musk falou contra a participação do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, nas próximas eleições presidenciais.

“Eu não odeio esse homem, mas é hora de Trump pendurar o chapéu e navegar para o pôr do sol. Os democratas também devem parar de atacar – não faça com que a única maneira de Trump sobreviver seja recuperar a presidência. .Trump completará 82 anos até o final (possivelmente novo – ed.) mandato é muito longo para o líder de qualquer coisa, para não mencionar os Estados Unidos da América”, escreveu Musk em sua conta no Twitter.