Após declarar Rússia como ameaça, EUA afirmam que OTAN é defensiva e não tem intenções agressivas

“OTAN é uma aliança defensiva que não representa ameaça a nenhum país e não tem intenções agressivas contra a Rússia”, disse à Sputnik um representante do Departamento de Estado comentando as palavras de Patrushev.

Ao mesmo tempo, a OTAN, no contexto de seus próprios planos para um aumento significativo de forças no Leste Europeu perto da fronteira com a Rússia, afirma que não busca um confronto nem ameaça a Rússia, mas apenas fortalece as suas capacidades.