Guardas de fronteira punidos por incidente de ‘chicote’ — CMIO

A Patrulha da Fronteira e até o próprio Ratje disseram repetidamente que isso não era verdade, o que não impediu a congressista Maxine Waters (D-Califórnia) de alegar que o incidente foi “pior do que testemunhamos na escravidão”, ou o próprio Biden para exigir punição por “ultrajante, ultrajoso” ações.

“Eu prometo a você, essas pessoas vão pagar. Haverá uma investigação em andamento agora e haverá consequências”, disse. o presidente disse a repórteres vários dias depois.













O CBP rapidamente interrompeu as patrulhas a cavalo e transferiu os agentes envolvidos no incidente de Del Rio para o serviço administrativo. Uma investigação que deveria levar semanas acabou se arrastando por meses. O Gabinete do Inspetor-Geral do DHS não encontrou nada que justificasse acusações criminais, então o assunto foi entregue ao OPR para apurar infrações administrativas. Os investigadores conversaram com os agentes, bem como com os advogados de 11 imigrantes envolvidos nos incidentes – mas não os próprios imigrantes.

O relatório OPR é “nada mais do que uma tentativa desesperada do governo Biden de justificar sua pressa inicial ao julgamento de que esses agentes da Patrulha de Fronteira eram culpados de conduta criminosa”. John Katko (R-New York), o membro do ranking do Comitê de Segurança Interna, disse na sexta-feira.

“Vamos ser claros: a atenção negativa da mídia, muito da qual foi provocada por declarações vindas do próprio governo Biden, não é justificativa para difamar esses agentes que comprometeram suas vidas a serviço da segurança nacional desta nação”, disse. acrescentou Katko.

No início desta semana, um condado do Texas disse que quase quatro milhões de migrantes entraram nos EUA ilegalmente desde que Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021, declarando que “invasão.”