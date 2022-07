Manifestantes invadem residência do presidente — CMIO

Milhares estão exigindo a renúncia do presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, em meio à pior crise econômica desde 1948

O presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, teria tido que fugir de sua residência na capital, Colombo, enquanto milhares de manifestantes cercavam o complexo, exigindo sua renúncia.

Uma fonte local disse à AFP no sábado que o chefe de Estado era “escoltado para a segurança,” com tropas disparando tiros de advertência para manter os manifestantes afastados.

De acordo com a Reuters, que citou fontes do Ministério da Defesa, Rajapaksa já havia sido levado para outro local na sexta-feira antes do comício planejado para o fim de semana. As tentativas das forças de segurança de impedir que os manifestantes entrando a residência presidencial aparentemente falhou, disse uma testemunha ocular à mídia.

Imagens publicadas pelo canal de TV local NewsFirst mostraram manifestantes, alguns com bandeiras do Sri Lanka nas mãos, forçando a entrada no complexo. Uma transmissão ao vivo no Facebook de dentro da residência também mostrou manifestantes invadindo o prédio.

Acredita-se que uma multidão de 100.000 pessoas se acumulou ao redor da residência presidencial em meio à pior crise econômica do país desde 1948.

De acordo com relatos da mídia, 33 pessoas ficaram feridas até agora, com dois manifestantes em estado crítico.

O primeiro-ministro do Sri Lanka convocou uma reunião de emergência dos líderes dos partidos políticos em uma tentativa de resolver a crise, informou a mídia indiana. Ranil Wickremesinghe também aparentemente pediu ao presidente para convocar o parlamento do país.

O Sri Lanka está enfrentando crises simultâneas de combustível e alimentos, provocadas pelas consequências da pandemia de Covid-19, que causou uma desaceleração no turismo e levou à escassez de divisas. Como resultado, o Sri Lanka não consegue pagar as importações e, devido a um calote declarado em sua dívida externa em meados de abril, o país não pode mais emprestar recursos de investidores estrangeiros.

A última crise provocou protestos em todo o país, que já duram meses, especialmente na capital Colombo. Os manifestantes estão exigindo a renúncia do presidente Gotabaya Rajapaksa por má gestão.