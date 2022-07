Presidente esnobado ficou duro com Zelensky – Der Spiegel – CMIO

Der Spiegel afirmou que Frank-Walter Steinmeier exigiu uma explicação de Volodymyr Zelensky depois que sua visita foi cancelada

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, pressionou seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, por uma explicação sobre por que sua visita em meados de abril foi cancelada por Kiev no último minuto, afirmou a revista alemã Der Spiegel.

Em seu relatório na sexta-feira, o meio de comunicação alegou que os dois líderes falaram por telefone em 5 de maio por 45 minutos.

No início da conversa, Zelensky teria expressado seu arrependimento pela maneira como Steinmeier havia sido esnobado por autoridades ucranianas e falou de um grande mal-entendido. O chefe de Estado ucraniano então agradeceu a Berlim por toda a ajuda que havia fornecido a Kiev e disse que ficaria feliz em receber seu colega alemão na capital ucraniana, por exemplo, para as comemorações naquela mesma semana marcando o fim da Segunda Guerra Mundial, o reivindicações do artigo.

Diz-se que Steinmeier recusou o convite em tão pouco tempo, com Zelensky supostamente respondendo que outra data mais tarde poderia ser marcada.













No entanto, de acordo com o Der Spiegel, o presidente alemão não se aplacou com a oferta, insistindo que antes de concordar com qualquer evento futuro, as queixas passadas devem ser resolvidas primeiro.

Steinmeier supostamente acusou que o cancelamento de seu convite tinha sido um “afronta histórica” a um chefe de Estado, inédito em tempos de paz. Uma violação tão inaceitável do protocolo diplomático justificou uma explicação por parte da Ucrânia, disse o presidente alemão.

Como sugere o artigo, quando Zelensky tentou alegar ignorância do caso em meados de abril, Steinmeier, que tinha toda a troca diplomática por escrito na mesa, respondeu duramente: “Por favor, poupe a si mesmo e a mim mesmo da necessidade de ler tudo agora.”

Depois de mais uma tentativa do presidente ucraniano de apaziguar seu colega, o presidente alemão teria pressionado Zelensky mais uma vez, ao que seu colega em Kiev respondeu com um “reação evasiva, mas provavelmente adequadamente machucada.” Foi só então que Steinmeier cedeu.

De acordo com a Der Spiegel, muitos funcionários do gabinete do presidente Steinmeier ainda estão surpresos com a dureza absoluta que o presidente geralmente cauteloso demonstrou durante aquele telefonema. Alguns funcionários também estão “um pouco orgulhoso” que seu chefe não simplesmente engoliu o insulto.

Quando o meio de comunicação procurou comentários oficiais, o escritório de Steinmeier apenas disse que não compartilha conteúdos de conversas confidenciais.

Uma declaração emitida por autoridades alemãs após esse telefonema em maio indicou que as negociações haviam sido “muito importante” para ambos os líderes. Segundo ele, Steinmeier expressou solidariedade com a Ucrânia e foi convidado a Kiev.

O presidente alemão pretendia fazer uma visita à capital ucraniana em 13 de abril, junto com seu colega polonês e os presidentes da Estônia, Lituânia e Letônia.

No entanto, um dia antes de sua viagem, as autoridades ucranianas deixaram claro que Steinmeier estava “não queria” na capital ucraniana. O chefe de Estado alemão já havia sido repetidamente criticado pelas autoridades ucranianas por seus laços com a Rússia.

Segundo a mídia alemã, seu nome ainda está associado em Kiev à tentativa de 2016 de implementar os acordos de Minsk no Donbass, conhecidos como “Fórmula de Steinmeier.” Ele também apoiou o gasoduto Nord Stream 2, que liga a Alemanha e a Rússia, que foi cancelado por Berlim logo após a Rússia atacar seu vizinho.

O cancelamento abrupto por Kiev do convite do presidente deixou as autoridades alemãs intrigadas e “irritado,” como o chanceler Olaf Scholz disse mais tarde.

As relações entre Berlim e Kiev pareceram permanecer um tanto tensas por algumas semanas depois, com linguagem pouco diplomática e recriminações.