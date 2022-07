China alerta EUA sobre ‘manchas’ e ‘ataques’ — CMIO

Durante uma reunião de diplomatas de alto nível, Washington mais uma vez tentou pressionar Pequim a apoiar sua posição anti-Rússia

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, no sábado, que a China quer que os EUA respeitem suas políticas externas e domésticas, abandonem as sanções econômicas e “abandonar a mentalidade da Guerra Fria”. Blinken disse a repórteres que pressionou Wang sobre a recusa da China em sancionar a Rússia, aparentemente sem sucesso.

Blinken e Wang se encontraram no sábado, um dia após uma reunião na Indonésia dos principais diplomatas das nações do G20. A reunião ocorreu em um ponto crítico para as relações Washington-Pequim, com o FBI alertando nesta semana de “penetrante” espionagem industrial e crimes cibernéticos provenientes da China, e com o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmando recentemente que as tropas americanas combateriam qualquer tentativa chinesa de retomar Taiwan – uma declaração que seus assessores rapidamente corrigiram.

“Como os EUA prometeram que não têm intenção de entrar em conflito com a China, devem respeitar a soberania e a integridade territorial da China. [and] pare de interferir nos assuntos internos da China”, Wang disse ao Blinken, de acordo com uma leitura do Ministério das Relações Exteriores da China. Wang acusou os EUA de tentar “esvaziar e distorcer a Política de Uma China”, referindo-se à posição oficial de Washington de que reconhece, mas não endossa, a soberania da China sobre Taiwan.













Além disso, os EUA devem “pare de difamar e atacar o sistema político da China e as políticas internas e externas” Wang disse em um comunicado que pode se referir a várias linhas de ataque dos EUA, incluindo alegações de abusos de direitos humanos e o recente alerta de crimes cibernéticos do FBI.

Enquanto Wang reconheceu que Blinken lhe disse que os EUA estão “aberto à cooperação com a China”, ele disse que Washington deveria “abandone a mentalidade da Guerra Fria, não se envolva em jogos de soma zero e pare de se juntar a gangues”. A China condenou repetidamente a aliança AUKUS – um pacto militar trilateral entre os EUA, o Reino Unido e a Austrália – e a parceria ‘Quad’ entre os EUA, Índia, Austrália e Japão, como tentativas de construir um “Versão Ásia-Pacífico da OTAN.”

Falando a repórteres após a reunião de sábado, Blinken se concentrou na resposta da China ao conflito na Ucrânia. Pequim não se juntou aos EUA e seus aliados na condenação da operação militar da Rússia na Ucrânia e intensificou o comércio com a Rússia enquanto o mundo ocidental sanciona Moscou. No entanto, a China pediu um fim negociado para o conflito.

“O que você ouve de Pequim é que ela afirma ser neutra. Eu começaria com a proposição de que é muito difícil ser neutro quando se trata dessa agressão”, disse. disse Blink. “Tentei transmitir ao vereador que este é realmente um momento em que todos temos que nos levantar [to Russia].”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Ocidente perseguindo ‘inimigos imaginários’ – Pequim

Blinken também acusou a China de “amplificar a propaganda russa”, provavelmente uma referência à condenação vocal da China à política externa dos EUA e aos múltiplos conflitos que ela começou desde o fim da Guerra Fria.

Wang não respondeu diretamente a essas acusações e não falou com repórteres após a reunião de sábado. De acordo com a leitura oficial de sua conversa com Blinken, os dois “trocou opiniões aprofundadas sobre a questão da Ucrânia.”