Kiev demitiu seu enviado à Alemanha, que esteve envolvido em vários escândalos nos últimos meses

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky demitiu o embaixador Andrey Melnik de seu cargo em um decreto assinado no sábado. Nos últimos meses, o diplomata provocou vários escândalos de alto nível e até mesmo classificou o chanceler alemão Olaf Scholz de “salsicha ofendida”.

Nenhuma justificativa para a mudança foi fornecida oficialmente. Melnik foi demitido de seu cargo ao lado de vários outros diplomatas importantes, incluindo os enviados do país à Índia, Noruega, Finlândia e República Tcheca.

A demissão iminente de Melnik foi noticiada no início desta semana pelo tablóide alemão Bild, que sugeriu que o diplomata poderia assumir um novo cargo no Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, possivelmente se tornando um vice-ministro das Relações Exteriores.













“Andrey Melnik é muito apreciado em Kiev por seu trabalho” um funcionário do governo ucraniano não identificado disse ao jornal.

Nos últimos meses, Melnik se envolveu em vários escândalos de alto nível. Mais recentemente, o embaixador defendeu repetidamente Stepan Bandera – um controverso herói nacional ucraniano que colaborou com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial – em uma entrevista ao podcaster alemão Tilo Jung.

O enviado de Kiev afirmou que Bandera não havia sido implicado no assassinato em massa de judeus e poloneses, provocando críticas tanto da Polônia quanto de Israel. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia teve que intervir, explicando que as palavras de Melnik refletiam sua própria visão, mas não a posição oficial de Kiev.













Em maio, Melnik insultou o chanceler Scholz – chamando-o de “linguiça ofendida” – por sua recusa em fazer uma visita a Kiev. A decisão de Scholz foi motivada pela recusa de Kiev em receber o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier em meados de abril, devido aos seus laços supostamente muito estreitos com a Rússia.

Enquanto Melnik repetidamente manteve sua observação, insistindo que era “não é uma questão de pedir desculpas”, ele admitiu no final de junho que finalmente “arrependido” a declaração ofensiva.

“Essa é uma afirmação da qual me arrependi mais tarde, é claro. vou me desculpar com [Scholz] pessoalmente,” Melnik disse à revista Der Spiegel de Berlim na época. Não se sabe se o diplomata realmente teve a oportunidade de pedir desculpas ao chanceler.