Pequim: Austrália deve acumular 'energia positiva' em vez de tratar a China como adversária e ameaça

Yi falou com Penny Wong à margem do encontro dos chanceleres dos países do G20 em Bali, Indonésia, onde discutiram as relações bilaterais, citou no sábado (9) a agência britânica Reuters.

As relações sino-australianas se deterioraram nos últimos anos, com Camberra alegando suposta interferência de Pequim na política interna da Austrália, proibindo a participação da Huawei no concurso do 5G do país e exigindo uma investigação do papel da China na disseminação da COVID-19. Em resposta, Pequim restringiu as importações de carvão e outros produtos australianos.