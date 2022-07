Escândalo de ‘droga de estupro’ abala partido da chanceler alemã – CMIO

Várias mulheres ficaram tontas depois de uma festa de verão organizada pelos social-democratas da Alemanha

A polícia de Berlim iniciou uma investigação depois que pelo menos nove mulheres relataram sentir-se mal após um evento apenas para convidados organizado pelo grupo parlamentar do partido do chanceler Olaf Scholz na quarta-feira.

A investigação oficial foi iniciada depois que uma mulher de 21 anos não se lembrava do evento no dia seguinte, embora ela diga que não bebeu álcool. Ela foi a um hospital e apresentou uma queixa, com a polícia ainda aguardando os resultados de seu exame de sangue para possíveis substâncias tóxicas.

No sábado, as autoridades receberam pelo menos nove queixas semelhantes, depois que o incidente foi relatado pela primeira vez pelo jornal berlinense Tagesspiegel, citando comunicações internas. Chocados com as alegações, funcionários do SPD aparentemente enviaram um e-mail a todos os convidados para o evento, condenando a “ato monstruoso” e instando outras possíveis vítimas a se apresentarem.

“Aconselho a todos os interessados ​​a apresentar uma reclamação”, Katja Mast do SPD reiterado no Twitter, enquanto um porta-voz do grupo parlamentar do partido disse à AFP no sábado que havia “ainda muita incerteza, a polícia está investigando.”













Relatos da mídia local alegaram que as mulheres provavelmente foram vítimas dos chamados “drogas de estupro” ou “gotas de nocaute”. Essas substâncias às vezes são usadas por predadores sexuais em boates e bares para apimentar bebidas ou comida, para deixar as vítimas confusas e incapazes de se defender.

A investigação até agora está sendo conduzida apenas em “suspeita” de lesão corporal grave perpetrada por pessoa ou pessoas desconhecidas. As autoridades ainda não confirmaram oficialmente se alguma droga ilícita estava envolvida e não houve relatos ou alegações de abuso sexual.

A tradicional celebração foi organizada pelo SPD antes do recesso parlamentar na quarta-feira no centro de Berlim. O evento contou com a presença de cerca de 1.000 pessoas, incluindo o chanceler Olaf Scholz, vários ministros federais, parlamentares do partido e seus funcionários. “Foi um evento interno. Você só poderia entrar com um convite”, confirmou o porta-voz do SPD.

“Isso me deixa com raiva que uma coisa dessas possa acontecer em um evento organizado pelo SPD” o co-líder do partido, Lars Klingbeil, disse ao jornal Die Welt, expressando esperança de que o perpetrador ou perpetradores sejam identificados e levados à justiça.