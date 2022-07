Em meio às tensões geopolíticas e crise de energia, Biden tenta justificar viagem à Arábia Saudita

O presidente dos EUA, Joe Biden, defendeu seu plano de visitar a Arábia Saudita dizendo que o envolvimento com Riad é fundamental para combater a “agressão da Rússia” , alcançar “maior estabilidade” no Oriente Médio e garantir a capacidade de Washington de “superar a China”.

Em um editorial publicado no Washington Post na noite de sábado (9), Biden respondeu diretamente aos críticos da viagem, dizendo que, embora as questões de direitos humanos estejam sempre na agenda, seu trabalho ébeneficia os americanos de várias maneiras”.

“Suas hidrovias são essenciais para o comércio global e as cadeias de suprimentos nas quais confiamos. Seus recursos energéticos são vitais para mitigar o impacto no abastecimento global da guerra da Rússia na Ucrânia”, disse o líder americano, revelando que a Arábia Saudita, rica em petróleo, está agora trabalhando com especialistas dos EUA “para ajudar a estabilizar os mercados de petróleo com outros produtores da OPEP”.

Biden usou seu editorial para contrastar as políticas de seu próprio governo no Oriente Médio com as de Donald Trump, a quem ele se referiu apenas como “meu antecessor” sem nunca mencionar seu nome. O presidente deve viajar ao Oriente Médio de 13 a 16 de julho, com escalas em Israel, Cisjordânia e Arábia Saudita.