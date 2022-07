Ministra da Educação explica por que ela surpreendeu a multidão — CMIO

Andrea Jenkyns disse que teve que ‘se defender’, dando o dedo do meio para uma reunião do lado de fora de Downing Street

O recém-nomeado ministro da Educação do Reino Unido explicou no sábado por que ela mostrou o dedo do meio para uma multidão do lado de fora de Downing Street, dizendo que tinha que “defende-se por si mesma”.

Andrea Jenkyns, uma parlamentar conservadora, fez o gesto rude na quinta-feira quando uma multidão a vaiou quando ela entrou em Downing Street para o discurso de renúncia do primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

Respondendo à reação sobre o incidente, a ministra disse que enfrentou “enormes quantidades de abuso de algumas das pessoas que estavam lá ao longo dos anos”, acrescentando que ela também recebeu ameaças de morte. “Cheguei ao fim das minhas forças”, ela explicou.

No entanto, Jenkyns admitiu que ela “deveria ter mostrado mais compostura”, acrescentando que ela “apenas um humano”.

Seu último pedido de desculpas, no entanto, foi considerado inadequado por alguns representantes do setor educacional. “Nos meus 32 anos como professora, 15 deles como diretora, inevitavelmente lidei com momentos de mau comportamento e condutas inadequadas – de jovens e funcionários” Geoff Barton, secretário geral da Association of School and College Leaders, disse no sábado, acrescentando que “Eu sou só humano” nunca foi uma desculpa boa o suficiente.













Os comentários de Jenkyns vieram depois que Mark Spencer, o líder da Câmara dos Comuns, criticou seu gesto como inaceitável. “Eu entendo que as emoções estavam bem altas e estavam bem cruas naquele dia”, disse. ele disse à BBC anteriormente, referindo-se ao dia da renúncia de Boris Johnson. “Mas eu não acho que foi a coisa certa a fazer.”

Andrea Jenkyns foi nomeado como subsecretário de Estado parlamentar para a educação em 8 de julho, quando Boris Johnson teve que reorganizar seu governo após uma onda de renúncias do gabinete. O primeiro-ministro do Reino Unido anunciou na quinta-feira que deixaria o cargo também, mas permanecerá como líder do partido até que um sucessor seja escolhido, com várias figuras políticas britânicas de peso lutando para ocupar seu lugar.