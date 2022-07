Dois tiroteios em massa na África do Sul deixam 18 mortos – CMIO

Pelo menos 18 pessoas morreram e várias ficaram feridas em dois tiroteios em massa na África do Sul na noite de sábado e nas primeiras horas de domingo, confirmou a polícia local.

Um incidente ocorreu em uma taverna local no município de Soweto, em Joanesburgo, logo após a meia-noite. De acordo com o escritório do Comissário de Polícia de Gauteng, “um grupo de homens armados com rifles e pistolas 9mm entrou na taverna e começou a atirar aleatoriamente nos clientes que estavam sentados lá dentro.”

Como resultado, doze pessoas foram declaradas mortas no local e duas morreram mais tarde.

Nove pessoas ficaram feridas.

“A polícia abriu 14 casos de homicídio e nove de tentativa de homicídio,”, disse a polícia, acrescentando que um “equipe de detetives” está agora procurando os pistoleiros desconhecidos.

Segundo estimativas da polícia, as vítimas tinham entre 19 e 35 anos.

Relatos da mídia sugerem que os atacantes fugiram em um microônibus Toyota Quantum branco.

Poucas horas antes da tragédia em Soweto, às 20h30 locais, dois homens armados abriram fogo em uma taverna em Pietermaritzburg, capital da província de KwaZulu-Natal.













“Duas pessoas foram declaradas mortas no local e as outras duas morreram no hospital. Outras oito pessoas ainda estão no hospital depois de terem sofrido ferimentos. Os suspeitos fugiram do local após o incidente”, disse. porta-voz da polícia tenente-coronel Nqobile Gwala disse em um comunicado, acrescentando que a investigação está em andamento.

A idade das vítimas neste caso variou entre 30 e 45 anos.

As tragédias ocorreram duas semanas depois que mais de 20 jovens foram mortos em um suposto envenenamento em massa em uma boate popular na cidade costeira de East London. A causa dessa tragédia ainda não está clara. A vítima mais jovem do incidente foi uma menina de 13 anos.