Manifestantes se recusam a desocupar palácio presidencial no Sri Lanka

Manifestantes que invadiram e ocuparam o palácio presidencial do Sri Lanka afirmaram, neste domingo (10), que não pretendem deixar o local até que o presidente cingalês, Gotabaya Rajapaksa, consolide sua renúncia.

Em meio a protestos e um forte clima de tensão, Rajapaksa anunciou sua renúncia no último sábado (9). O presidente informou que deixaria o cargo na próxima semana. Ele foi forçado a fugir do palácio presidencial durante a invasão. Segundo noticiado, os manifestantes que ocuparam o palácio permanecem desconfiados em relação ao anúncio de renúncia, e afirmaram que só deixarão o local quando ela for efetivada.