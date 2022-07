Rating de Biden atinge recorde de baixa — CMIO

29% dos eleitores aprovam o desempenho do presidente dos EUA, mostrou a pesquisa de rastreamento diário da Civiqs

O índice de aprovação do presidente dos EUA, Joe Biden, caiu abaixo da marca de 30%, para o menor número até agora, de acordo com novos resultados de pesquisas publicados no sábado.

A pesquisa de rastreamento diário realizada pela Civiqs, uma empresa de pesquisa e análise on-line, mostra que 29% dos eleitores registrados nos EUA aprovam a maneira como Joe Biden está lidando com seu trabalho, com 58% registrando desaprovação e 13% ainda inseguros.

A pesquisa também descobriu que mais da metade dos americanos em todas as faixas etárias, bem como grupos baseados em educação e gênero, desaprovam amplamente o desempenho de Biden. 66% dos americanos brancos não o apoiam, mas ele continua popular entre a população negra ou afro-americana, com 55% desse grupo dizendo que aprova as ações de Biden.

O líder dos EUA tem pouco apelo em quase todos os estados, com notáveis ​​exceções sendo o Havaí e Vermont. O estado natal de Biden, Delaware, também tem uma visão sombria, retornando 54% de desaprovação.













O presidente dos EUA registrou 63% de aprovação com seus colegas democratas e uma enorme negativa de 97% entre os republicanos.

Os novos números são revelados depois que uma pesquisa Harvard CAPS-Harris realizada no final de junho descobriu que apenas 29% dos americanos querem que Biden busque a reeleição. Essa pesquisa também colocou seu índice geral de aprovação em 38%.

O apoio ao presidente está despencando, enquanto os americanos se preocupam com o aumento da inflação, os preços recordes da gasolina e a recessão iminente. A pesquisa Civiqs também seguiu uma semana turbulenta que viu um tiroteio em massa em 4 de julho, que custou a vida de sete pessoas.