Militares sul-coreanos detectam novos disparos de artilharia da Coreia do Norte, diz mídia

Neste domingo (10), militares sul-coreanos detectaram “trajetórias” do que se acredita terem sido tiros de artilharia disparados pela Coreia do Norte.

“Enquanto reforçam o monitoramento e a vigilância de nossos militares, a Coreia do Sul e os Estados Unidos estão trabalhando de perto e mantendo uma postura de prontidão completa”, disse o JCS, citado pela agência de notícias.

De acordo com a fonte da Yonhap, um total de duas trajetórias foram detectadas, com os tiros presumivelmente disparados de vários lançadores múltiplos de foguetes .

Coreia do Sul quer ‘punir rápida e firmemente’ a Coreia do Norte se realizar provocações

A Coreia do Norte aparentemente já testou uma série de mísseis neste ano, todos proibidos pelas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU).

Os supostos lançamentos ocorreram em meio a temores crescentes em Seul de que a Coreia do Norte poderia realizar em breve seu sétimo teste nuclear . Em junho, Sung Kim, representante especial dos EUA na Coreia do Norte, afirmou que Pyongyang poderia realizar esse teste “a qualquer momento”.

Vários dias atrás, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol alertou o país vizinho que qualquer “provocação” seria recebida com uma resposta rápida . Ele colocou os militares de seu país em alerta máximo em meio a crescentes tensões com a RPDC na última quarta-feira (6).

Após 5 anos, EUA posam 6 caças F-35 na Coreia do Sul para participarem de exercícios combinados

A questão foi discutida por ele com os líderes dos EUA e do Japão antes de colocar suas Forças Armadas em alerta total. Todos os três concordaram em estender a “dissuasão” contra Pyongyang. Na segunda-feira (4), seis caças americanos F-35A chegaram à Coreia do Sul para sua primeira visita anunciada desde 2017.