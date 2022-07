Motorista grávida briga bem, citando reversão de Roe x Wade – CMIO

Uma mulher grávida tentou evitar uma multa por dirigir sozinha em uma pista de carona, dizendo que seu feto é uma pessoa, relata a mídia local

Uma mulher grávida no Texas está lutando contra uma multa de trânsito por ter dirigido em uma pista de ‘carpool’ de veículos de alta ocupação, argumentando que seu filho ainda não nascido deveria ser considerado o segundo ocupante do carro, informou a mídia local na sexta-feira.

De acordo com a NBC 5 DFW, em junho de 2022, Brandy Bottone, da cidade de Plano, estava dirigindo pela Central Expressway quando foi parada. As regras atuais permitem que os motoristas usem uma faixa de alta ocupação apenas se houver duas ou mais pessoas presentes em um veículo.

Quando o policial parou o carro, ele começou a procurar outros passageiros e perguntou à mulher se ela estava sozinha, lembrou Bottone. “Não, somos dois” ela respondeu, apontando para seu estômago. Na época, Bottone estava grávida de 34 semanas.

"E então eu disse: 'Bem, eu não estou tentando lançar uma mistura política aqui, mas, com tudo acontecendo, isso conta como um bebê'", disse. ela disse, referindo-se à decisão da Suprema Corte de derrubar Roe v Wade, uma decisão de caso que protegia o direito federal ao aborto.













O oficial, no entanto, não viu do jeito dela. Embora o código penal do Texas reconheça um feto como pessoa, o mesmo não é verdade para o código de transporte do estado. Como resultado, a mãe recebeu uma multa de US$ 275, mas disse que pretende contestar a decisão no tribunal.

Segundo juristas ouvidos pelo veículo, a questão em questão está na “território desconhecido.” “Diferentes juízes podem tratar isso de forma diferente… Não há nenhuma lei do Texas que diga o que fazer nesta situação. O Código de Transporte do Texas não foi alterado recentemente para resolver essa situação específica”, O advogado de apelação de Dallas, Chad Ruback, disse.

No final de junho, a Suprema Corte dos EUA revogou a decisão de 1973 em Roe v Wade, removendo as proteções federais ao aborto e colocando a responsabilidade de legalizar ou proibir o procedimento em estados individuais. A medida foi criticada por muitos defensores dos direitos das mulheres e pelo presidente dos EUA, Joe Biden, que criticou a medida, dizendo que era uma “dia triste para a corte e para o país”.