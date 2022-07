Político alemão sugere reduzir iluminação noturna de edifícios públicos em meio à crise energética

Poderá ser necessário desligar a iluminação dos prédios públicos da capital do país para economizar no consumo de energia na Alemanha, propôs Sebastian Czaja, líder do Partido Liberal Democrático (FDP, na sigla em alemão), na Câmara dos Deputados de Berlim.

Para isso, o parlamentar defendeu diferenciar entre a iluminação necessária para a segurança e a que é para fins estéticos, citou no sábado (9) a revista Der Spiegel.

“Temos muitos objetos relevantes para a segurança, como as passagens subterrâneas, que devem ser iluminados à noite”, disse Czaja, mas questionou as luzes em locais como a cúpula do Reichstag.

“Por que a torre de rádio tem que seguir sendo iluminada por baixo após a meia-noite? Outros exemplos são Rotes Rathaus [prefeitura], o Portão de Brandemburgo, o Obelisco da Vitória, a prefeitura de Charlottenburg”, questionou Czaja.

Para o líder do FDP, as medidas devem levar a uma economia muito maior.

“O que esperamos dos cidadãos, o Estado também deve fazer por si mesmo”, sublinhou.

Autoridades de várias cidades do país já implementaram medidas para economizar, como em Augsburgo, onde as autoridades anunciaram que deixarão de iluminar seus edifícios históricos à noite, reduzirão a iluminação das ruas e diminuirão a temperatura da água nas piscinas ao ar livre.

No final de junho, a Alemanha ativou o segundo nível de seu plano nacional de emergência de gás, passando para a fase de alerta, depois que a Rússia reduziu suas entregas através do gasoduto Nord Stream (Corrente do Norte).

Os países ocidentais têm imposto sanções multisetoriais contra a Rússia depois que ela começou uma operação militar especial na Ucrânia, desde o congelamento das reservas do Banco Central russo até sanções individuais contra funcionários, militares e empresários do país. Em conjunto com as cada vez maiores restrições à importação do petróleo e do gás russos, isso tem levado a um aumento nos custos energéticos nos países ocidentais.





