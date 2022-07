A Rússia pode garantir a segurança energética da UE – Moscou — CMIO

As famílias não veriam mais contas de serviços públicos “fora da escala”, diz o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov

A Rússia é capaz de garantir a segurança energética da Europa a um custo razoável para seus cidadãos, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta sexta-feira.

Seus comentários seguem acusações de que Moscou está usando seu suprimento de gás para exercer pressão política no continente, depois que a Gazprom reduziu o fluxo de gás para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream 1 em 60% no mês passado.

“Rejeitamos completamente qualquer sugestão ou declaração direta de que a Rússia esteja usando gás ou petróleo como arma de pressão política. Este não é o caso. A Rússia está cumprindo consistentemente todas as suas obrigações, e a Rússia ainda é capaz de garantir a plena segurança energética da Europa. A Rússia é capaz de garantir que os contribuintes nos países europeus não recebam as contas de eletricidade e aquecimento fora de escala como as que recebem agora”, disse. Peskov a repórteres em Moscou.

Mais cedo, o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, teria pedido ao Canadá que devolvesse uma turbina crucial para o oleoduto Nord Stream que havia sido enviado a Montreal para reparos e ficou preso lá devido a sanções contra a Rússia. A Gazprom citou o problema como o motivo da redução do fluxo de gás para a Alemanha. Foi relatado na sexta-feira que o gabinete alemão havia recebido ‘bons sinais’ do Canadá quanto à devolução do equipamento.

Como resultado do fornecimento reduzido de gás, Berlim foi forçada a acionar seu plano de emergência energética no mês passado. Enquanto o governo do país espera substituir o gás russo por GNL, a mídia alemã informou que o plano não funcionará porque não há navios-tanque suficientes para transportá-lo, acrescentando que o país pode enfrentar grave escassez de gás neste inverno.

