Temendo corte de gás russo, indústria da França recorre ao petróleo

Essas turbinas precisam passar por revisões regulares, feitas pela empresa alemã Siemens. Uma das turbinas passou por revisão no Canadá, mas, por conta das sanções aplicadas contra a Rússia, ficou retida no país. Por conta disso, o gasoduto passou a funcionar com apenas 40% de sua capacidade. Neste domingo (10), a Siemens informou que vai transportar a turbina retida “o mais rápido possível”.