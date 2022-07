Na China, um menino de 10 anos ameaçou com uma faca os funcionários de um centro de testes de PCR

PEQUIM, 11 de julho – RIA Novosti. Um menino de 10 anos ameaçou funcionários em um local de teste de PCR em Xangai com uma faca de cozinha depois de ser solicitado a sair do Segway e ficar fora da linha, informou o portal de notícias Wangyi.

O incidente, amplamente divulgado nas mídias sociais chinesas, ocorreu no sábado passado quando um menino, que se acredita ter cerca de 10 anos, andou de Segway até um local de testes de PCR perto de sua casa. Voluntários que trabalhavam no local do teste pediram que ele descesse do Segway para não atrapalhar as pessoas na fila, e também porque não era seguro fazer o teste.