O primeiro grupo do que se tornará quase 10.000 militares foi recebido pelo secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace.

A primeira coorte de tropas ucranianas chegou ao Reino Unido para receber treinamento militar especializado, com a expectativa de que até 10.000 militares participem do programa nos próximos meses. O secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, deu as boas-vindas pessoalmente aos soldados.

De acordo com um comunicado publicado pelo Ministério da Defesa da Grã-Bretanha no sábado, militares ucranianos se encontraram com o principal oficial militar no início desta semana.

Wallace descreveu o programa de treinamento como a próxima fase do apoio da Grã-Bretanha aos militares ucranianos.

“Usando a experiência de classe mundial do exército britânico, ajudaremos a Ucrânia a reconstruir suas forças e aumentar sua resistência enquanto defendem a soberania de seu país e seu direito de escolher seu próprio futuro,— proclamou o secretário.

De acordo com as próprias estimativas do Ministério da Defesa, Londres gastou até agora mais de £ 2,3 bilhões (US$ 2,7 bilhões) em ajuda militar para “apoiar a Ucrânia na sua luta contra a invasão não provocada da Rússia.”













Aproximadamente 1.050 funcionários britânicos conduzirão o treinamento em vários locais não divulgados em todo o Reino Unido, com cada curso com duração de várias semanas.

De acordo com o ministério, o programa foi projetado especificamente para “dar aos recrutas voluntários com pouca ou nenhuma experiência militar as habilidades para serem eficazes no combate na linha de frente.”

Entre as áreas de conhecimento abordadas no curso estão manuseio de armas, primeiros socorros em campo de batalha, trabalhos de campo, táticas de patrulhamento e Direito dos Conflitos Armados.

Para garantir que as tropas ucranianas estejam familiarizadas com as armas que usarão durante o treinamento, Londres teve “rapidamente adquirido” Fuzis de assalto do tipo AK. Os demais equipamentos necessários, como capacetes, coletes, uniformes de campo e botas, também estão sendo fornecidos pelo país anfitrião.

A declaração apontou que a Grã-Bretanha “tem uma longa história de apoio ao pessoal de serviço ucraniano,” tendo treinado cerca de 22.000 soldados entre 2015 e 2022.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas.”

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.