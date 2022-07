A ‘blitzkrieg econômica’ ocidental falhou – Putin – CMIO

A economia russa resistiu à pressão de sanções sem precedentes, segundo o presidente

As nações ocidentais falharam em suas tentativas de desestabilizar a economia russa com sanções, disse o presidente Vladimir Putin em uma reunião do governo sobre questões econômicas na sexta-feira.



“Como resultado das ações do Banco Central, como resultado das medidas que foram tomadas em tempo hábil pelo governo… muito foi feito. E a chamada blitzkrieg que nossos mal-intencionados tentaram em relação à Rússia, a blitzkrieg econômica, é claro, falhou”. ele disse.

O presidente, no entanto, reconheceu que as restrições prejudicaram a economia do país e “muitos riscos ainda permanecem.”

Putin pediu que, em resposta aos atuais desafios associados às sanções ocidentais, as empresas de energia russas trabalhem com uma perspectiva de longo prazo. A gaseificação das regiões do país e a diversificação das exportações devem ser as principais tarefas do governo, sublinhou.

De acordo com o líder russo, o governo já está considerando opções para desenvolver infraestrutura ferroviária, marítima e de oleodutos para o fornecimento de petróleo e derivados russos aos países amigos, bem como infraestrutura de transporte de gás para aumentar o fornecimento de gás à Ásia e ao mercado interno.













Falando sobre a situação econômica geral, ele destacou que os mercados mundiais “ainda estão em desordem devido aos apelos do Ocidente para abandonar os recursos energéticos russos”.

Putin lembrou que o preço do petróleo Brent subiu para US$ 130 por barril em meio a temores de uma possível escassez, mas nos últimos dias os preços caíram entre US$ 20 e US$ 30 devido às projeções de uma desaceleração econômica global.

O presidente russo lembrou ao público que havia alertado repetidamente os líderes europeus sobre a situação atual do mercado global de energia, mas ninguém o ouviu. “Eles trataram nossos avisos com tanto desdém. Esta é exatamente a situação sobre a qual alertamos, isso está acontecendo hoje”, disse. ele notou.

Putin também indicou que, se os países ocidentais continuarem sua política de sanções, isso poderá levar a consequências catastróficas para o mercado global de energia. As sanções anti-Rússia causam muito mais danos àqueles que as introduzem, disse ele.

Ao mesmo tempo, a situação no mercado de energia russo é estável, apesar do regime de sanções, explicou o presidente. Segundo ele, a produção de condensado de petróleo e gás em junho atingiu 10,7 milhões de barris por dia, ou seja, 500 mil barris a mais que no mês anterior. No geral, a produção de petróleo da Rússia saltou 3,5% desde o início do ano. A produção de gás no período de janeiro a maio diminuiu ligeiramente, apenas 2%, acrescentou o presidente.

