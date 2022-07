Biden balança direitos ao aborto para votos de meio de mandato – CMIO

O presidente dos EUA pediu aos americanos que elejam mais membros pró-aborto do Congresso para restaurar o direito de interromper a gravidez

O presidente Joe Biden assinou uma ordem executiva para ajudar a proteger o acesso ao aborto, mas disse que a solução real para restaurar os direitos tirados por um “fora de controle” A Suprema Corte dos EUA deve eleger mais democratas no Congresso para ajudar a aprovar uma lei nacional que garanta que mulheres e meninas possam interromper suas gravidezes.

Os americanos devem eleger pelo menos dois senadores pró-aborto adicionais e manter um forte apoio aos direitos ao aborto na Câmara dos EUA para garantir que o Congresso possa aprovar um projeto de lei que codifica a decisão do tribunal Roe v. House antes de assinar sua ordem executiva. No mês passado, o tribunal superior revogou Roe v. Wade, decidindo que o aborto não é protegido constitucionalmente e é uma questão para os legisladores decidirem.

“É minha esperança e forte convicção que as mulheres vão de fato se apresentar em números recordes para reivindicar os direitos que [been] retirado deles pelo tribunal”, disse Biden. “Deixe-me ser claro, embora eu desejasse que não tivesse chegado a isso, esta é a rota mais rápida disponível. Estou apenas afirmando uma noção básica e fundamental. A maneira mais rápida de restaurar Roe é aprovar uma lei nacional que codifica Roe.”

O presidente criticou a Suprema Corte por derrubar Roe, uma decisão que ele chamou “terrível, extremo e totalmente equivocado”. Ele argumentou que os juízes conservadores não basearam sua decisão em princípios legais.

“Isso não era sobre a constituição ou a lei”, disse Biden. “Tratava-se de uma antipatia profunda e longamente semeada em relação a Roe e o direito mais amplo à privacidade.”

O que estamos testemunhando não foi um julgamento constitucional. Foi um exercício de poder político bruto.

A ordem executiva inclui direcionar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos EUA para expandir o acesso à contracepção de emergência e proteger o acesso a cuidados médicos urgentes. Também pede que a Comissão Federal de Comércio proteja a privacidade das pessoas que buscam informações sobre o aborto.













Biden ordenou que o Departamento de Justiça proteja os direitos das mulheres de viajar para estados que permitem o aborto e encoraje advogados voluntários a representar os provedores de aborto. Treze estados já proibiram o procedimento, e cerca de uma dúzia devem proibir o aborto nas próximas semanas.

“Não podemos permitir que uma Suprema Corte descontrolada, trabalhando em conjunto com elementos extremistas do Partido Republicano, tire nossas liberdades e nossa autonomia pessoal”. disse o presidente.

Com os índices de aprovação de Biden em mínimos históricos, pesquisas sugerem que os democratas perderão assentos no Congresso nas eleições de meio de mandato de novembro. Biden, que está apostando na questão do aborto para ajudar a balançar os resultados a favor de seu partido, disse que os eleitores precisam “proteger nossa nação de uma agenda extremista que é antitética a tudo o que acreditamos como americanos”.

“O desafio é sair e votar” ele adicionou. “Pelo amor de Deus, há uma eleição em novembro. Votem, votem, votem, votem”.