China revoga mandato de vacinação após dois dias – CMIO

Pequim reverteu o curso do que teria sido a primeira decisão do país desse tipo

Pequim abandonou um mandato de vacinação proposto que limitaria o acesso a locais públicos apenas a residentes vacinados, anunciou a cidade na quinta-feira, citando uma reação pública. A capital chinesa só havia anunciado a regra na quarta-feira.

Em vez de exigir a vacinação, os moradores de Pequim agora podem entrar em todos os locais públicos com um resultado negativo do teste Covid feito há menos de 72 horas e uma verificação de temperatura, disse um funcionário da cidade à mídia estatal, acrescentando que o governo continuará a promover a vacinação de forma voluntária. -base de consentimento.













Definida para entrar em vigor em 11 de julho, a política proibiria os não vacinados de teatros, museus, cinemas, academias, locais de treinamento e tutoria, enquanto equipes médicas, funcionários de serviços comunitários, operadores de móveis domésticos, fornecedores de entrega expressa e participantes de conferências não só tem que tirar a foto, mas também receber um reforço para continuar em seus trabalhos.

Enquanto Li Ang, da Comissão Municipal de Saúde de Pequim, insistiu que haveria exceções para aqueles que não se qualificam para a vacinação, muitos outros países cujos governos inicialmente prometeram exceções semelhantes não cumpriram. O mandato também não eliminaria as regras de testes da cidade, que exigem que os moradores sejam testados pelo menos uma vez a cada três dias para entrar em espaços públicos.

Os moradores questionaram abertamente a eficácia da vacina contra a variante Omicron nas redes sociais e denunciaram o mandato proposto como uma limitação ilegal à sua liberdade. Um estudo realizado na Dinamarca mostrou que as vacinas da Pfizer e da Moderna mostraram uma eficácia negativa contra a variante Omicron apenas três meses após serem vacinadas, embora os cientistas não tenham testado nenhuma das fórmulas chinesas da vacina Covid-19.

“A inversão mostra o poder das opiniões públicas”, observou o ex-editor do Global Times Hu Xijin em sua conta oficial do Weibo após o anúncio da reversão, explicando que, embora “A sociedade chinesa é dominada pelo governo,” elas “apoiado em face de uma reação pública. Isso significa que eles aceitam a visão do público do mandato da vacina como ilegal.”

Embora 90% da população da China esteja totalmente vacinada, o mandato foi parcialmente destinado a pressionar os moradores mais velhos a tomarem suas vacinas – a taxa de vacinação de idosos de Pequim está acima de 80%, mas a relutância contínua dos remanescentes irritou aqueles que culpam os idosos não punidos para bloqueios e outras políticas inconvenientes associadas à estratégia de zero Covid do país.