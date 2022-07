A corrida da UE por gás prejudica as nações mais pobres – WSJ – CMIO

O bloco está precificando os países em desenvolvimento fora do mercado de GNL, relata jornais de negócios americanos

Os membros da União Europeia estão comprando ativamente gás natural liquefeito (GNL) como uma alternativa aos suprimentos de gasodutos russos, privando os países mais pobres que não podem competir pelo combustível devido aos altos preços, afirmou o Wall Street Journal na sexta-feira.

De acordo com a publicação, o preço do GNL disparou 1.900% desde sua baixa há dois anos. Os preços atuais são equivalentes à compra de petróleo a US$ 230 o barril, enquanto o GNL normalmente é negociado com desconto em relação ao petróleo. Os países em desenvolvimento não podem competir com a Europa pelo fornecimento a preços de cerca de US$ 40 por milhão de unidades térmicas britânicas (MMBtu).

De acordo com dados do Wood Mackenzie, citados pelo Journal, os países europeus aumentaram suas importações de GNL em quase 50% no acumulado do ano até 19 de junho. em 21% e o Paquistão em 15%.

Uma licitação do Paquistão por cerca de US$ 1 bilhão em GNL não atraiu ofertas na quinta-feira, disseram autoridades do país. Todos os dias, as empresas e residências do país sofrem horas de paralisações de eletricidade impostas pelo governo porque Islamabad não pode importar gás natural suficiente para abastecer usinas de energia, explicaram.



“Cada molécula de gás que estava disponível em nossa região foi comprada pela Europa porque eles estão tentando reduzir sua dependência da Rússia”. O ministro da Energia do Paquistão, Musadiq Malik, foi citado como tendo dito.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Alemanha comenta a opção Nord Stream 2

Em alguns casos, cargas que tinham como destino países mais pobres são desviadas para a Europa. Especialistas observam que isso é lucrativo mesmo que os fornecedores sejam obrigados a pagar multas em contratos com países em desenvolvimento.

O suprimento mundial de GNL usado para produzir energia é engolido pelos países europeus, de acordo com Valerie Chow, chefe de pesquisa de gás e GNL para a Ásia-Pacífico da Wood Mackenzie. Ele disse ao WSJ que “Os mercados emergentes na Ásia sofreram o impacto, sem fim à vista.”

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT