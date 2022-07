MOSCOU, 11 de julho – RIA Novosti. A inteligência ucraniana está trabalhando com criminosos e contrabandistas para revender armas ocidentais no “mercado negro”, disse um membro do grupo de hackers russo RaHDIt à RIA Novosti sob condição de anonimato.

Anteriormente, os militares búlgaros relataram que os militares ucranianos venderam duas montagens de artilharia autopropulsada CAESAR (ACS) francesas para militares russos por US $ 120.000 cada, enquanto o custo de um obus é de US $ 7 milhões. No total, a França forneceu à Ucrânia 18 montagens de artilharia autopropulsada CAESAR com um calibre de 155 milímetros.

“Sabemos com certeza que a inteligência ucraniana também está trabalhando com grupos criminosos, com contrabandistas. Não podemos dizer para onde vai o dinheiro da venda de armas para a Europa, talvez eles de alguma forma recebam financiamento adicional para si mesmos, mas, para ser honesto, , temos uma forte suspeita de que esse dinheiro é apenas alguém economizando para a aposentadoria”, disse o hacker.

Ao mesmo tempo, ele ressaltou que não estamos falando nem de armas pequenas, mas de sistemas antitanque.

“Temos informações de que, incluindo lançadores de granadas, sistemas antitanque já estão sendo vendidos para o Ocidente, e eles estão em demanda, porque usando os mais recentes lançadores de granadas americanos, britânicos ou alemães, é muito mais fácil lidar com um concorrente que se move em uma limusine blindada”, disse o hacker, confirmando que são Javelins americanos e NLAWs britânicos.